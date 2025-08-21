Дефицит продуктов в Кировоградской области усиливает влияние факторов на внутренний рынок.

Дефицит продуктов в Кировоградской области повлиял на рост закупочных цен на молокосырье в Украине, сообщает Politeka.

Во второй половине июля показатели поднялись из-за ограниченного предложения и повышенного спроса на биржевые товары, предназначенные для экспорта.

На 22 июля средняя стоимость экстра сорта составляла 16,14 грн/кг без НДС, что на 14 коп. выше, чем в июне. Колебания происходили в пределах 15,50–16,70 грн/кг, при этом верхний предел вырос на 20 копеек. Высший сорт оценивался в 15,85 грн/кг с диапазоном 15,30–16,35 грн/кг, а его максимальная отметка поднялась на 15 копеек.

Молоко первого сорта осталось без изменений: средний показатель 15,45 за кг, минимальный – 15,00 за кг, максимальный – 15,60 за кг. Общая средневзвешенная стоимость трех групп составила 15,92 за кг, что на 12 копеек больше предыдущего результата.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отмечает, что ситуация обусловлена внутренним дефицитом сырья и активным внешним спросом. За первые шесть месяцев 2025 экспорт масла вырос на 50%, а девальвация гривни дополнительно подтолкнула цены вверх.

В начале августа прогнозируется новое повышение закупочных цен на 20–30 копеек. Тем не менее, задержка с заключением обновленных торговых квот ЕС создает риск остановки экспорта.

К слову, в Кировоградской области также сообщали о дефиците рыбы.

По данным ихтиолога Юлии Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины, ситуация на рыбном рынке существенно ухудшилась.