График отключения света в неделю с 1 по 7 декабря в Кировоградской области объявили местные энергетики, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Кировоградоблэнерго .

Так, план предусматривает отключение должников в разных районах Бобринца, в частности, на улицах Базарная, Шевченко, Вознесенская, Николаевская и Соборная.

1 декабря света не будет с 09:00 до 17:00 по адресам: Базарная, 236-311; Вознесенская, 38-83; Шевченко, 12-211; а также на улицах Ликвидаторов ЧАЭС, Николая Садовского и Патриотической. Обесточивание состоится только для тех потребителей, у которых есть задолженность.

2 числа планируется ограничение энергоснабжения на улицах Каштановая, Народная, Анны Дмитрян, Мищанская, Рущанская и других. Работы будут проходить в тот же промежуток — с 09:00 до 17:00.

3 декабря электроснабжение временно прекратят в домах на Базарной, Соборной, Майской, Патриотической, Яблоневой, Садовой и Волошковом переулке. Все мероприятия направлены на урегулирование задолженности и плановые работы.

Местным жителям советуют заранее подготовить альтернативные источники освещения и электроприборы. График отключения света в неделю с 1 по 7 декабря в Кировоградской области опубликован для удобства граждан и поможет избежать неприятных сюрпризов в рабочее время.

Чтобы подготовиться к обесточиванию, следует заранее зарядить все гаджеты и приборы, подготовить фонарики или свечи с запасом батареек. Планируйте важные дела так, чтобы завершить их до начала отключения, а продукты в холодильнике расположить так, чтобы они сохранились на длительное время. Также полезно предупредить семью или соседей о возможных неудобствах.

