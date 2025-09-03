Стало відомо, який розмір доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області та як її оформити.

Українці, які відзначились особливими заслугами перед Батьківщиною, мають право на грошову доплату для пенсіонерів у Кіровоградській області, повідомляє Politeka.net.

Це передбачено Законом України №1767.

Як вказано у Законі України №1767, громадяни, які вчинили особливий видатний вчинок чи трудове досягнення, можуть отримувати додаткові щомісячні виплати. Про це зазначено у пунктах 2-5 першої статті.

Хто має право на доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області?

Додаткову пенсію за особливі заслуги можуть отримати такі категорії громадян:

Ветерани війни, нагороджені орденом за особисту мужність у захисті України.

Спортсмени, що стали чемпіонами або рекордсменами Європи, світу, а також переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Космонавти, які здійснили космічний політ або займалися пілотуванням літально-випробувальних засобів.

Особи, які мають державні ордени, премії або почесне звання "заслужений".

Який розмір доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області

Розмір надбавки залежить з прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і становить з 23 до 35% від цієї суми. У 2025 році це від 543 до 826 гривень. Якщо ви маєте право на декілька таких надбавок, вам буде призначено лише одну — найбільшу.

Як оформити виплату?

Для оформлення додаткової пенсії вам потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України. Це можна зробити особисто, у паперовій формі, або онлайн, через електронний кабінет ПФУ. До заяви необхідно додати документи, що підтверджують ваші заслуги.

Важливою перевагою цієї виплати є те, що у разі смерті її одержувача, право на отримання частки допомоги переходять до членів сім'ї. Родичі можуть отримувати від 70 до 90% від розміру надбавки померлого.

