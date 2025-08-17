Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області є важливим ресурсом для тих, хто в умовах війни втратив свою домівку.

Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області надають особам, які залишилися без власних домівок через воєнні події, повідомляє Politeka.

Можливості для розміщення пропонують місцеві органи влади, комунальні служби, приватні власники та волонтери.

Дані про доступні місця, умови прийому та способи зв’язку розміщені на онлайн-ресурсі "Там, де вас чекають". Для пошуку діє сервіс "Прихисток"»: достатньо обрати потрібну область, вказати кількість осіб та склад родини, після чого система формує перелік актуальних варіантів. Зв’язок із власниками кандидат здійснює особисто. Подібну функцію виконує і сайт "Допомагай", на якому також можна знайти пропозиції.

Поселення у спеціальних закладах організовують обласні або міські адміністрації. Для потрапляння до таких місць слід повідомити про потребу під час евакуації, звернутися до гуманітарного штабу або зателефонувати на гарячу лінію.

Крім цього, переселенці мають право звертатися до органів соціального захисту для отримання фінансової допомоги. Громадяни, котрі передають житло без оплати, можуть подати заяву на компенсацію, звернувшись до місцевої ради.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області — це важливий ресурс для тих, хто в умовах війни втратив свою домівку та потребує безпечного місця для проживання.

До слова, у Кіровоградській області також можна отримати безкоштовні продукти. Організація ADRA Україна спрямовує свої зусилля на подолання наслідків війни, соціальної вразливості, економічних криз, бідності та надзвичайних ситуацій.

