У Полтавській області останнім часом фіксується відчутний дефіцит одного з найбільш популярних овочів, який українці часто використовують для приготування салатів, пише Politeka.net.

Про це повідомляють аналітики, зазначаючи, що ситуація має тенденцію до погіршення.

За їхніми даними, на українському ринку знову зростають ціни на тепличні огірки. Основною причиною подорожчання експерти називають обмежену кількість якісної продукції, що надходить від вітчизняних тепличних господарств. Брак огірків у Полтавській області посилюється тим, що попит з боку великих роздрібних мереж залишається стабільно високим, а це створює додатковий тиск на ринок і веде до підвищення вартості овочів.

Аналітики зазначають, що на сьогодні тепличні комбінати пропонують огірки за ціною від 85 до 110 грн за кілограм. Порівняно з попереднім тижнем це подорожчання становить у середньому 10 відсотків. Фахівці пояснюють, що таке зростання є закономірним, оскільки рітейлери воліють закуповувати продукцію вищої якості, що зберігає високий рівень ділової активності на ринку.

Додатковим фактором, який сприяє дефіциту, є поступове завершення сезону вітчизняними виробниками. Багато тепличних господарств фактично завершили реалізацію поточного обороту, що суттєво зменшило обсяги внутрішньої пропозиції. У Полтавській області це призвело до ще помітнішої нестачі продукції, роблячи регіон особливо чутливим до нових цінових коливань.

Водночас експерти звертають увагу на те, що попри нинішнє зростання вартості, тепличні огірки все ж продаються щонайменше на 10 відсотків дешевше, ніж у той самий період минулого року. Це частково підтримує інтерес покупців, однак тенденція до скорочення пропозиції вказує на можливість подальшого підвищення цін у найближчі тижні.

