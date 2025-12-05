Підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області дозволить уникнути перебоїв у водопостачанні.

Підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області офіційно стартує на початку 2026 року, повідомляє місцевий виконком, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили після аналізу витрат на електроенергію та матеріали, щоб забезпечити стабільне водопостачання для населення.

Нові розрахунки передбачають 34,14 гривні за подачу одного кубометра та 62,76 грн за відведення. Для порівняння, попередні тарифи становили 21,30 та 45,00 відповідно. Зміни відчують більшість домогосподарств, особливо ті, які активно користуються централізованою мережею.

Останній перегляд тарифів для мешканців відбувався у серпні 2023 року, а для установ — у квітні 2025-го. Міська влада наголошує, що нова система розрахунків є однаковою для всіх категорій споживачів та спрямована на прозорість нарахувань.

Представники громади підкреслюють, що підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області дозволить уникнути перебоїв у водопостачанні, продовжити роботу мереж та провести необхідні технічні оновлення. Фахівці радять мешканцям заздалегідь врахувати нові ціни при складанні сімейного бюджету на 2026 рік.

Подібні зміни відбуваються і в Рівненській області.

З 1 листопада 2025 року мешканці регіону сплачують 35,57 грн за подачу одного кубометра води та 61,45 за її відведення. Вартість послуг у сумі становить 97,02 за кубометр. У документі зазначено, що після новорічних свят тарифи підвищаться.

Із 1 січня 2026 року вартість водопостачання зросте до 36,42 за куб, а відведення — до 63,30, що разом дає 99,72 за кубометр. Крім того, для споживачів встановлено щомісячну абонентську плату у розмірі 24,07.

