У Харківській області з 14 листопада запроваджуються нові зміни в русі приміських поїздів, введено новий графік руху поїздів до Харкова.

Новий графік руху поїздів до Харкова введно компанією-перевізником "Укрзалізницею", проте зміни стосуються тільки окремих рейсів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

У Харківській області з 14 листопада запроваджуються нові зміни в русі приміських поїздів, які суттєво вплинуть на графік як місцевих, так і суміжних маршрутів. Пасажирів просять уважно стежити за новим графіком руху поїздів до Харкова, оскільки частина експресів прибуватиме на станції значно пізніше або відправлятиметься в інший час, ніж раніше.

Однією з ключових змін є коригування руху електрички №7010 за маршрутом Ворожба – Харків. Відтепер цей рейс прибуватиме на кінцеву станцію значно пізніше — о 21:54 замість звичного часу 18:56.

Коригування торкнеться також частини маршрутів, що обслуговують Харківську область. Зокрема, швидше вирушатиме з початкової станції №6158 Мерчик – Люботин. Його новий час руху становитиме 21:21 – 22:05, тоді як раніше він курсував за графіком 20:50 – 21:22. При цьому з грудня маршрут отримає розклад, який буде наближений до звичного: 20:59 – 21:31.

Водночас пізніше відправлятиметься №6222 Мерчик – Люботин, який тепер курсуватиме з 09:40 до 10:15 замість попереднього часу 09:13 – 09:40.

Разом із новим графіком руху поїздів до Харкова тимчасово припиняється курсування кількох електричок, що традиційно забезпечували сполучення між Сумщиною та Харківщиною. Ідеться про рейси №7009 Харків – Ворожба та М7010 Ворожба – Харків. Залізниця зазначає, що такі обмеження мають тимчасовий характер і продиктовані технічними та організаційними потребами.

