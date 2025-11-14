В Харьковской области с 14 ноября вводятся новые изменения в движении пригородных поездов, введен новый график движения поездов в Харьков.

Новый график движения поездов в Харьков введен компанией-перевозчиком "Укрзализныцей", однако изменения касаются только отдельных рейсов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

В Харьковской области с 14 ноября вводятся новые изменения в движении пригородных поездов, которые существенно повлияют на график местных и смежных маршрутов. Пассажиров просят внимательно следить за новым графиком движения поездов в Харьков, поскольку часть экспрессов будет прибывать на станции значительно позже или отправляться в другое время, чем раньше.

Одним из ключевых изменений является корректировка проезда электрички №7010 по маршруту Ворожба – Харьков. Теперь этот рейс будет прибывать на конечную станцию ​​значительно позже — в 21:54 вместо обычного времени 18:56.

Корректировка коснется также части маршрутов, обслуживаемых Харьковской областью. В частности, скорее будет отправляться с начальной станции №6158 Мерчик – Люботин. Его новое время проезд будет составлять 21:21 - 22:05, тогда как раньше он курсировал по графику 20:50 - 21:22. При этом с декабря маршрут получит расписание, которое будет приближено к привычному: 20:59 – 21:31.

В то же время, позже будет отправляться №6222 Мерчик – Люботин, который теперь будет курсировать с 09:40 до 10:15 вместо предыдущего времени 09:13 – 09:40.

Вместе с новым графиком движения поездов в Харьков временно прекращается курсирование нескольких электричек, которые традиционно обеспечивали сообщение между Сумщиной и Харьковщиной. Речь идет о рейсах №7009 Харьков – Ворожба и М7010 Ворожба – Харьков. Железная дорога отмечает, что такие ограничения носят временный характер и продиктованы техническими и организационными потребностями.

