Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області призначена для осіб, що мають відповідний статус і належать до перших двох категорій постраждалих.

Частина українців можуть отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Харківській області, так звані виплати на харчування через Пенсійний фонд України, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Продовжує діяти система державної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Згідно із Законом України від 28 лютого 1991 року № 796-XII, держава гарантує таким особам право на низку соціальних пільг і компенсацій, серед яких — грошова виплата за харчування.

Ця грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області призначена для осіб, що мають відповідний статус і належать до перших двох категорій постраждалих. Зокрема, отримати допомогу можуть:

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також учасники ліквідації інших ядерних аварій, віднесені до категорії І або ІІ;

громадяни, які зазнали шкоди від Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорій І або ІІ;

потерпілі від радіаційного опромінення, що також належать до цих двох категорій.

Метою такої компенсації є часткове відшкодування витрат на якісне харчування, необхідне для підтримки здоров’я осіб, які постраждали від впливу радіації. Держава визнає, що ці люди потребують особливого соціального захисту, тому виплати мають стабільний і цільовий характер.

Щоб отримати компенсацію за харчування, громадянин має звернутися до органів Пенсійного фонду України з відповідною заявою. До заяви необхідно додати кілька документів, що підтверджують право на виплату. Зокрема, це:

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, або ж сторінка паспорта з відміткою про відмову від отримання цього номера;

копія посвідчення, що підтверджує статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасника ліквідації ядерних аварій чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи або від радіаційного опромінення, віднесених до категорії І або ІІ.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харкові: у листопаді на переселенців чекають нові правила, що про це відомо.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: що відомо про виплати в листопаді.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в листопаді у Харківській області: в ПФУ попередили, кому скасують допомогу.