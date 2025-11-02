ВПО, які проживають у Харківській області, й надалі зможуть отримувати виплати та допомогу від міжнародних організацій в листопаді 2025 року, пише Politeka.net.
Водночас для продовження нарахування коштів діятимуть оновлені вимоги, про які повідомили у Пенсійному фонді України.
У ПФУ наголошують: щоб не втратити допомогу, переселенцям необхідно пройти фізичну ідентифікацію. Це стосується громадян, які з лютого 2022 року по червень 2025 року отримували державну соціальну допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану».
Термін для проходження ідентифікації обмежений — до листопада 2025 року. Якщо процедуру не виконати, виплати для ВПО у Харківській області в листопаді буде призупинено.
Щоб дізнатися, чи потрібно проходити ідентифікацію, громадяни можуть увійти до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. У розділі «Мої повідомлення» → «Індивідуальні повідомлення» буде вказано, яким саме способом слід пройти підтвердження особи.
Фізичну ідентифікацію мають пройти одержувачі таких видів державної підтримки:
- малозабезпечені сім’ї;
- особи, які не мають права на пенсію, а також особи з інвалідністю;
- особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;
- непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але ще не набули права на пенсійну виплату (одержувачі тимчасової державної допомоги).
Також процедура є обов’язковою для тих, хто отримує соціальні виплати:
- на дітей, над якими встановлено опіку або піклування;
- на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю;
- для батьків-вихователів і прийомних батьків, які отримують грошове забезпечення за соціальні послуги у дитячих будинках сімейного типу чи прийомних сім’ях;
- на дітей, хворих на тяжкі захворювання;
- на догляд.
