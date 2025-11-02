У ПФУ наголошують, щоб не втратити виплати для ВПО в листопаді у Харківській області, переселенцям необхідно пройти важливу процедуру.

ВПО, які проживають у Харківській області, й надалі зможуть отримувати виплати та допомогу від міжнародних організацій в листопаді 2025 року, пише Politeka.net.

Водночас для продовження нарахування коштів діятимуть оновлені вимоги, про які повідомили у Пенсійному фонді України.

У ПФУ наголошують: щоб не втратити допомогу, переселенцям необхідно пройти фізичну ідентифікацію. Це стосується громадян, які з лютого 2022 року по червень 2025 року отримували державну соціальну допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану».

Термін для проходження ідентифікації обмежений — до листопада 2025 року. Якщо процедуру не виконати, виплати для ВПО у Харківській області в листопаді буде призупинено.

Щоб дізнатися, чи потрібно проходити ідентифікацію, громадяни можуть увійти до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. У розділі «Мої повідомлення» → «Індивідуальні повідомлення» буде вказано, яким саме способом слід пройти підтвердження особи.

Фізичну ідентифікацію мають пройти одержувачі таких видів державної підтримки:

малозабезпечені сім’ї;

особи, які не мають права на пенсію, а також особи з інвалідністю;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але ще не набули права на пенсійну виплату (одержувачі тимчасової державної допомоги).

Також процедура є обов’язковою для тих, хто отримує соціальні виплати:

на дітей, над якими встановлено опіку або піклування;

на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю;

для батьків-вихователів і прийомних батьків, які отримують грошове забезпечення за соціальні послуги у дитячих будинках сімейного типу чи прийомних сім’ях;

на дітей, хворих на тяжкі захворювання;

на догляд.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: де роздають їжу, перелік важливих умов.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українцям готові допомогти, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит м’яса у Харківській області: українцям розкрили, чому виникли проблеми.