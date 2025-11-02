В ПФУ отмечают, чтобы не потерять выплаты для ВПЛ в ноябре в Харьковской области, переселенцам необходимо пройти важную процедуру.

ВПЛ, которые проживают в Харьковской области, и далее смогут получать выплаты и пособия от международных организаций в ноябре 2025 года, пишет Politeka.net.

В то же время, для продолжения начисления средств будут действовать обновленные требования, о которых сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В ПФУ подчеркивают: чтобы не лишиться помощи, переселенцам необходимо пройти физическую идентификацию. Это касается граждан, которые с февраля 2022 по июнь 2025 получали государственную социальную помощь в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 7 марта 2022 № 214 «Некоторые вопросы предоставления государственной социальной помощи и льгот на период введения военного положения».

Срок для прохождения идентификации ограничен до ноября 2025 года. Если процедуру не выполнить, выплаты для ВПЛ в Харьковской области в ноябре будут приостановлены.

Чтобы узнать, нужно ли проходить идентификацию, граждане могут войти в личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В разделе «Мои сообщения» → «Индивидуальные сообщения» будет указано, каким способом следует пройти подтверждение личности.

Физическую идентификацию должны пройти получатели таких видов государственной поддержки:

малообеспеченные семьи;

лица, не имеющие права на пенсию, а также лица с инвалидностью;

лица с инвалидностью с детства и с инвалидностью;

неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но еще не получившие права на пенсионную выплату (получатели временной государственной помощи).

Также процедура обязательна для тех, кто получает социальные выплаты:

на детей, над которыми установлена ​​опека или забота;

на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;

для родителей-воспитателей и приемных родителей, получающих денежное довольствие за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;

детей, больных тяжелыми заболеваниями;

по уходу.

