Варто звернути увагу, що видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові здійснюється лише офлайн та не щоденно.

У Харкові внутрішньо переміщені особи та пенсіонери можуть отримати безкоштовні продуктові набори, звернувшись до громадської організації «Їжа Харків’янам», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в офіційних повідомленнях організації, яка реалізує соціальний проєкт постійної дії.

Проєкт організації є соціальною ініціативою постійної дії, спрямованою на підтримку мешканців міста, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, економічну нестабільність або вимушене переселення. Головна мета програми — допомога найбільш вразливим категоріям населення, зокрема внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам, багатодітним сім’ям та малозабезпеченим громадянам, щоб полегшити їхнє повсякденне життя.

Основним напрямом діяльності проєкту є забезпечення харків’ян безкоштовними продуктовими наборами. Крім продуктів, організація надає засоби особистої гігієни, побутові товари та предмети першої необхідності, що робить допомогу комплексною та дозволяє задовольнити базові потреби сімей.

Для отримання підтримки необхідно пройти попередню реєстрацію. Подати заявку можна виключно онлайн через офіційні сторінки організації в Instagram та Telegram, а також на головному вебсайті проєкту. Після заповнення форми кожному учаснику повідомляють точну дату та час, коли слід особисто з’явитися до офісу організації в Харкові для отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів.

Видача допомоги проводиться тільки офлайн — продукти видають особисто заявнику після пред’явлення оригіналів необхідних документів. Якщо людина не має змоги прийти самостійно, набори може отримати довірена особа за наявності письмового підтвердження.

Організатори зазначають, що умови участі в програмі можуть змінюватися залежно від кількості заявок, наявності ресурсів та поточної ситуації в місті. Тому всім бажаючим радять не зволікати з реєстрацією, щоб вчасно скористатися можливістю отримати необхідну підтримку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: яка категорія переселенців може втратити виплати, зявилися нові обмеження.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: яка категорія літніх людей може розраховувати на виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харківській області: базові товари помітно зросли в ціні.