Следует обратить внимание, что выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове осуществляется только офлайн и не ежедневно.

В Харькове внутренне перемещенные лица и пенсионеры могут получить бесплатные продуктовые наборы, обратившись в общественную организацию «Їжа Харків’янам», сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в официальных сообщениях организации, реализующей социальный проект постоянного действия.

Проект организации является социальной инициативой постоянного действия, направленной на поддержку жителей города, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, экономической нестабильности или вынужденного переселения. Главная цель программы — помощь наиболее уязвимым категориям населения, в частности, внутренне перемещенным лицам, пенсионерам, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам, чтобы облегчить их повседневную жизнь.

Основным направлением деятельности проекта есть обеспечение харьковчан бесплатными продуктовыми наборами. Помимо продуктов предоставляются средства личной гигиены, бытовые товары и предметы первой необходимости, что делает помощь комплексной и позволяет удовлетворить базовые потребности семей.

Для получения поддержки необходимо пройти предварительную регистрацию. Подать заявку можно онлайн через официальные страницы организации в Instagram и Telegram, а также на главном вебсайте проекта. После заполнения формы каждому участнику сообщают точную дату и время, когда следует лично явиться в офис организации в Харькове для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров.

Выдача помощи производится только в автономном режиме — продукты выдают лично заявителю после предъявления оригиналов необходимых документов. Если у человека нет возможности прийти самостоятельно, наборы может получить доверенное лицо при наличии письменного подтверждения.

Организаторы отмечают, что условия участия в программе могут варьироваться в зависимости от количества заявок, наличия ресурсов и текущей ситуации в городе. Поэтому всем желающим советуют не откладывать регистрацию, чтобы вовремя воспользоваться возможностью получить необходимую поддержку.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПО в Харьковской области: переселенцы могут потерять выплаты, появились новые ограничения.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: какая категория пожилых людей может рассчитывать на выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харьковской области: базовые товары заметно выросли в цене.