Ключевые ограничения предполагают, что государственная денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области не назначается по нескольким причинам.

Правительство обновило правила поддержки внутренне перемещенных лиц, теперь некоторые категории украинцев могут потерять денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области, пишет Politeka.net.

Правительство Украины приняло решение ужесточить имущественные критерии для получения государственной помощи внутренне перемещенными лицами, что предусмотрено постановлением Кабинета Министров №1033 от 26 августа 2025 года.

Согласно новым правилам, определенные категории переселенцев могут потерять право на денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области, если они владеют имуществом, потенциально обеспечивающим им доходы, или приобрели недвижимость после начала боевых действий в соответствующем регионе.

В первую очередь, ограничения касаются семей, в которых зафиксирован факт сдачи недвижимости в аренду. Если аренда жилья происходила в течение трех месяцев до подачи заявления на получение пособия или в период его получения, государственные выплаты таким семьям будут прекращены.

Важно отметить, что это ограничение охватывает всю недвижимость, находящуюся в собственности членов семьи, независимо от ее площади, расположения или состояния. Даже если жилое помещение находится на территории, где ведутся боевые действия или временно оккупированная, аренда такого имущества становится основанием для потери права на помощь.

Второе ключевое ограничение предусматривает, что государственная денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области не назначается в случае, если жилье приобретено после даты включения соответствующей территории в перечень зон боевых действий или временной оккупации. Таким образом, переселенцы, купившие квартиру или дом после начала активных боевых действий в своем регионе, больше не могут претендовать на получение социальных выплат.

