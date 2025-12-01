Держава створила можливість отримати безкоштовне житло для ВПО в Одесі, тож розповідаємо про це детальніше.

Отримати безкоштовне житло для ВПО в Одесі наразі можуть певні категорії громадян, які втратили домівки через війну або потребують покращення житлових умов, повідомляє Politeka.

Згідно з чинним законодавством, безкоштовне житло для ВПО в Одесі надається в межах житлового фонду соціального призначення. Цей документ визначає порядок і категорії громадян, які можуть розраховувати на допомогу.

Процес отримання такого дому не є швидким. Він вимагає підготовки документів, перевірки даних і часу на розгляд заяв. Проте для багатьох сімей це реальний шанс отримати дах над головою.

Перш за все, право отримати безкоштовне житло для ВПО в Одесі мають внутрішньо переміщені особи, які втратили будинок через бойові дії, а також військовослужбовці, особи з інвалідністю, діти-сироти та родини загиблих військових.

Окремо передбачена підтримка для тих громадян, чий дім було повністю або частково зруйновано внаслідок війни. Для внутрішньо переміщених осіб держава пропонує варіанти тимчасового або постійного проживання.

Це можуть бути службові квартири або новозбудовані будинки, придбані за кошти міжнародних партнерів. Пріоритет отримують сім’ї з дітьми, люди похилого віку та особи з інвалідністю.

На сьогодні діє кілька основних програм, за якими можна отримати дах над головою або компенсацію. Перша з них - «єВідновлення». Вона передбачає фінансову допомогу для громадян, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані.

Підтримка надається у вигляді сертифікатів, які можна використати для купівлі нового дому або для його будівництва.

Ще одна ініціатива - «єОселя». Вона створена для військових, медиків, педагогів і науковців, але доступна і для інших категорій. Передбачено можливість оформити іпотеку під 3% річних для пільгових груп і під 7% для решти громадян.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Одеській області: в ПФУ попередили, кому відмовлять у допомозі.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: що потрібно знати українцям, які шукають прихисток.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі: що варто знати українцям, яким необхідна підтримка.