Українці, які залишили свої домівки й стали внутрішньо переміщеними особами, мають право на отримання безкоштовного житла для переселенців в Одеській області, пише Politeka.net.

Для цього необхідно стати на квартирний облік. Надане помешкання може бути тимчасовим або безстроковим, із можливістю подальшої приватизації. Для переселенців передбачено три різновиди квартирного обліку.

Перший вид — облік громадян, які потребують безкоштовне житло для переселенців в Одеській області. У цьому випадку ВПО можуть отримати соціальне житло з комунального фонду громади, де вони зареєстровані в Єдиній базі даних. Квартири або будинки надаються на строк до одного року з можливістю продовження.

Цей механізм діє для всіх переселенців, які не мають власного житла або чия площа не перевищує встановлених Кабміном норм: 13,65 кв. м на людину або 35,22 кв. м на сім’ю. Виняток становить житло на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій — у такому разі переселенці теж мають право на облік, навіть якщо площа їхньої нерухомості відповідає нормі. Платити потрібно лише за комунальні послуги. Першочергово житло надають багатодітним родинам, сім’ям з дітьми, вагітним жінкам, непрацездатним людям, переселенцям похилого віку та тим, чиє житло зруйноване або визнане непридатним.

Другий вид — облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Цей механізм передбачає безстрокове користування державним або комунальним житлом, яке згодом можна приватизувати. Право стати на нього мають не всі.

До нього допускають переселенців та членів їхніх сімей із числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також членів родин загиблих або померлих ветеранів, захисників та захисниць України. Крім того, можуть потрапити діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років і мають статус переселенців.

Третій вид — соціальний. Він передбачає надання переселенцям безкоштовного житла для переселенців в Одеській області за договором найму. Це можуть бути квартири або садибні будинки із житлового фонду соціального призначення. Термін проживання залежить від доходів родини, але зазвичай становить рік або більше.

Оплата здійснюється лише за комунальні послуги. На такий можуть потрапити ті переселенці, які не мають іншого житла на підконтрольній Україні території або чиї домівки зруйновані чи серйозно пошкоджені через бойові дії. При розгляді враховують середньомісячний дохід родини за попередній рік: він має бути нижчим від прожиткового мінімуму та середньої вартості оренди житла в регіоні. У першу чергу правом на таке житло користуються ВПО з інвалідністю I та II груп.

