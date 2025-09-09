Украинцы, покинувшие свои дома и ставшие внутренне перемещенными лицами, имеют право на получение бесплатного жилья для переселенцев в Одесской области, пишет Politeka.net.

Для этого нужно стать на квартирный учет. Предоставленный дом может быть временным или бессрочным, с возможностью дальнейшей приватизации. Для переселенцев предусмотрены три разновидности квартирного учета.

Первый вид — учет граждан, нуждающихся в бесплатном жилье для переселенцев в Одесской области. В этом случае ВПЛ могут получить социальное убежище из коммунального фонда общины, где они зарегистрированы в Единой базе данных. Квартиры или дома предоставляются сроком до одного года с возможностью продления.

Этот механизм действует для всех, не имеющих собственной недвижимости или площадь которых не превышает установленных Кабмином норм: 13,65 кв. м на человека или 35,22 кв. м на семью. Исключение составляет дом на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий — в таком случае они имеют право на учет, даже если площадь их недвижимости соответствует норме. Платить нужно только за коммунальные услуги. Первоочередно его предоставляют многодетным, семьям с детьми, беременным женщинам, нетрудоспособным людям, пожилым украинцам и тем, чья квартира разрушено или признано непригодным.

Второй вид — учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Этот механизм предусматривает бессрочное использование государственного или коммунального жилья, которое впоследствии можно приватизировать. Право встать на него имеют не все.

К нему допускают ВПЛ и членов их семей из участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, а также членов семей погибших или умерших ветеранов, защитников и защитниц Украины. Кроме того, могут попасть дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, достигшие 16 лет и имеющие статус переселенцев.

Третий вид – социальный. Он предусматривает предоставление бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области по договору найма. Это могут быть квартиры или усадебные дома из жилищного фонда социального назначения. Срок проживания зависит от доходов семьи, но обычно составляет год или больше.

Оплата производится только за коммунальные услуги. На это могут попасть те, которые не имеют другого жилья на подконтрольной Украине территории или чьи дома разрушены или серьезно повреждены из-за боевых действий. При рассмотрении учитывают среднемесячный доход семьи за предыдущий год: он должен быть ниже прожиточного минимума и средней стоимости аренды жилья в регионе. В первую очередь правом на такое пользуются ВПЛ с инвалидностью I и II групп.

