Грошова допомога від ООН у Харківській області може стати реальною підтримкою для родин.

Грошова допомога від ООН у Харківській області надається українцям, які відповідають визначеним критеріям, однак експерти закликають бути обережними, щоб не потрапити на шахрайські схеми, повідомляє Politeka.

Отримати виплати можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) з підтвердженим статусом за останні шість місяців, а також громадяни, які повернулися з-за кордону після вимушеного переїзду. Пріоритет надається родинам з дітьми та людьми старшого віку, людям похилого віку або особам з інвалідністю.

Крім соціальних критеріїв, важливим є економічний стан: родина не повинна отримувати допомогу від УВКБ ООН останні три місяці, а середній дохід на одного члена сім’ї не перевищує 6,3 тисячі гривень.

Для оформлення потрібні паспорт, ІПН, довідка про статус ВПО та IBAN банківського рахунку головного заявника. За потреби додаються свідоцтво про народження дитини, документи про опіку та медичний висновок у разі інвалідності або хронічних хвороб.

Виплати здійснюються одним платежем на три місяці на рахунок голови домогосподарства. Кошти можна отримати на банківський рахунок, через Western Union або на цифровий гаманець. При отриманні через Western Union потрібен SMS з контрольним номером (MTCN) та паспорт.

Фахівці радять уникати шахрайських пропозицій, які з’являються у соцмережах, підроблених сайтах або з умовою сплати за «допомогу». Варто перевіряти інформацію на офіційних ресурсах, не передавати дані карток стороннім особам і не переходити за сумнівними посиланнями.

Таким чином, грошова допомога від ООН у Харківській області може стати реальною підтримкою для родин, що відповідають вимогам, за умови дотримання правил безпеки під час оформлення та отримання коштів.

Джерело: epravda.com.ua.

