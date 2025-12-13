Пріоритет у наданні грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій у Миколаївській області отримають ті домогосподарства, які зазнали найбільших втрат.

У Миколаївській області стартувала програма з надання грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій від благодійного фонду «Янголи Спасіння», пише Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру благодійного фонду "Янголи Спасіння" у Telegram-каналі.

Її мета – підтримати пенсіонерів та інші категорії населення, які відповідають визначеним умовам і належать до груп вразливості. Програма спрямована на розвиток і відновлення сільського господарства в регіоні. Вона охоплює кілька територіальних громад: Баштанський, Миколаївський райони.

Подати заявку на участь зможуть лише мешканці цих громад за умови підтвердження належності до однієї з категорій вразливості. Йдеться про:

внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з окупованих територій або зон активних бойових дій та мають офіційну реєстрацію як ВПО;

родини, житло яких було пошкоджене чи зруйноване внаслідок війни, що призвело до повної або часткової втрати умов для проживання;

сім’ї, які втратили годувальника через бойові дії.

Розмір допомоги становить 1000 доларів США. Кошти виплачуватимуть у гривнях за офіційним курсом. Отримана сума може бути витрачена виключно на потреби аграрного господарства: придбання інвентарю та обладнання, закупівлю посівного матеріалу й добрив, встановлення теплиць, купівлю худоби чи птиці, а також кормів.

Важливою умовою участі є звітність про витрати. Учасники повинні будуть надати документи, що підтверджують цільове використання коштів: чеки, накладні, договори чи інші офіційні підтвердження.

Для подання заявки необхідно заповнити спеціальну анкету від фонду «Янголи Спасіння». Заяви розглядатимуться лише у випадку, якщо вони містять документи, що підтверджують належність заявника до однієї з визначених категорій вразливості.

Пріоритет у наданні грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій у Миколаївській області отримають ті домогосподарства, які зазнали найбільших втрат і потребують допомоги найбільше.

