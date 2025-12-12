Дефіцит продуктів у Харківській області продовжує впливати на ціни та доступність фруктів для місцевих споживачів.

Дефіцит продуктів у Харківській області відчувається на яблука, один із найпопулярніших фруктів серед українців, повідомляє Politeka.

Експерт Тарас Баштанник зазначає, що протягом сезону їхня вартість зростала щомісяця на 5–7%, досягаючи на початку літа 60–80 гривень за кілограм. Підвищення ціни пояснюють виснаженням запасів, дефіцитом продуктів у Харківській області, погіршенням якості плодів та обмеженою кількістю сучасних сховищ. Через це Україна була змушена імпортувати яблука, що нетипово для країни-експортера.

У серпні ціни трохи знизилися, а восени залишаються на рівні 30–50 гривень за кілограм. Фахівці прогнозують поступове підвищення на 3–5% щомісяця.

Попри дефіцит, Україна продовжує експортувати яблука, хоча в окремі періоди імпорт також збільшується. Формування внутрішніх цін значною мірою залежить від ставок на експорт та ціни на яблучний концентрат. У разі зниження внутрішньої вартості виробники віддають перевагу експорту або переробці, щоб не продавати нижче собівартості.

Різниця у ціні масових сортів складає 5–10%, ключовими факторами залишаються якість, калібр, забарвлення і смакові характеристики. Споживачі віддають перевагу звичайним сортам, тоді як фермери, вибираючи нові різновиди, враховують регіональні умови та можливі ризики. Коливання температур улітку та восени впливають на забарвлення плодів.

Останні два роки відзначилися низькими врожаями, що спричинило втрати та дефіцит близько 30–40% у поточному сезоні і приблизно 50% у минулому.

Джерело: agroweek.

