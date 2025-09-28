Можливості працевлаштування для пенсіонерів зростають, і робота у Харкові для них стає все більш доступною.

Компанії у Харкові готові брати на роботу пенсіонерів, які мають відповідальність і бажання залишатися активними, повідомляє Politeka.

Як показують вакансії на сайті work.ua, робота для пенсіонерів у Харкові включає різні напрямки. Серед актуальних пропозицій є місце для оператора котельні в компанії «Аптека 911».

Основним завданням працівника буде підтримка безперебійного опалення, контроль температури і стану котлів, а також проведення профілактики. Важливим є досвід від одного року, уважність і відповідальність.

Освіта при цьому не має вирішального значення, головне наявність практики і готовність дотримуватися техніки безпеки. У компанії підкреслюють, що відкриті для людей з інвалідністю. Заробітна плата складає від 10 500 до 11 000 гривень на місяць, а графік - доба через три.

Ще одна робота для пенсіонерів у Харкові - піцайоло у закладі «Япіко». Тут готові взяти навіть тих, хто не має досвіду, адже передбачене оплачуване стажування. Від людини очікують любові до своєї справи та бажання співіснувати в команді.

Умови доволі привабливі: зарплата становить від 27 000 до 32 000 гривень, виплати проводяться двічі на місяць, є оплачувана відпустка та корпоративні знижки. Додатково компанія пропонує фінансову допомогу раз на квартал для осіб з інвалідністю, подарунки на свята та навіть корпоративну підтримку психолога для працівників і їхніх сімей.

Такі пропозиції свідчать, що можна не лише отримати додатковий дохід, а й залишатися соціально активним. Це гарна можливість бути в русі, спілкуватися з людьми і відчувати користь від своєї праці.

