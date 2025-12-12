Новий графік руху поїздів до Львова спростить пересування Україною для любителів подорожувати залізницею.

Новий графік руху поїздів до Львова дозволить пасажирам зручніше планувати свої поїздки, повідомляє Politeka.

АТ "Укрзалізниця" анонсувала запуск нового графіка руху поїздів до Львова, за яким пасажирські склади до облцентру відправлятимуться щогодини.

Такі нововведення дозволять громадянам планувати поїздки без зайвих турбот, адже щогодини з головної станції вирушатиме пасажирський склад. Цей проєкт стартує 14 грудня і охопить різні типи складів, включно з «Інтерсіті», «Інтерсіті+» та швидкісними експресами.

Запровадження нового графіка руху поїздів до Львова дозволяє максимально зручно організувати поїздки для пасажирів. Кожен пасажирський склад вирушатиме зі стартової станції щогодини, а час прибуття залежатиме від конкретного маршруту, оскільки окремі рейси курсують різними шляхами.

У результаті оптимізації розкладу вдалося скоротити час у дорозі, забезпечивши комфортніші умови для подорожуючих. Проєкт охоплює денні та нічні рейси.

За словами директора філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олега Головащенка, впровадження такого принципу курсування є пілотним і в перспективі може бути застосоване й для інших міст України.

Навіть якщо відправлення не буде щогодини, а, наприклад, що дві години, це значно спростить планування подорожей.

Нагадаємо, що на 2026 рік залізнична компанія готує низку змін та нововведень. Зміни покликані забезпечити зручне сполучення між містами в Україні.

Окрім цього, вже доступні безкоштовні квитки у рамках ініціативи "УЗ-3000". З 5 грудня вже реалізовано 8000 квитків.

