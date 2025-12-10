Нова система оплати за проїзд у Львівській області покликана зробити пересування місцевих жителів зручнішим.

У громадському транспорті Дрогобича почала діяти нова система оплати за проїзд у Львівській області, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті Дрогобицької міської ради, нова система оплати за проїзд у Львівській області дозволяє пасажирам оплачувати поїздки через QR-коди.

З 10 жовтня кожен, хто заходить в автобус, може швидко придбати квиток через застосунок EasyPay, не використовуючи готівку. Нова система оплати за проїзд у Львівській області також дає змогу розраховуватися банківською карткою або списати поїздку з «Картки Дрогобичанина», яка попередньо додана у застосунок.

Важливо зазначити, що після оновлення тарифів, найвигідніше оплачувати поїздку «Карткою Дрогобичанина». Вартість залишається 15 грн, якщо використовується дана картка.

При оплаті банківською карткою тариф становить вже 18 гривень, а готівкою поїздка коштує 20. Придбати «Картку Дрогобичанина» можна у мережі маркетів «Сім-23». З початку жовтня мешканці міста придбали вже 427 карток, і ця цифра щодня зростає.

Щоб скористатися купити квиток в громадському транспорту через QR-код, у мобільному телефоні має бути встановлений застосунок EasyPay, а у налаштуваннях акаунту обрано «м. Дрогобич».

При оплаті банківською карткою потрібно відкрити камеру або сканер у застосунку, відсканувати QR-код у салоні, обрати кількість квитків і натиснути «До сплати». Після цього квиток валідується автоматично.

Для оплати через картку жителя Дрогобицької територіальної громади слід відкрити камеру, сканувати QR-код у транспорті, обрати картку для списання поїздки, підтвердити транзакцію і показати придбаний квиток водію.

