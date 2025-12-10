Обмеження руху транспорту у Львівській області створять певні незручності для водіїв, тож розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху транспорту у Львівській області діятимуть на дорозі М-06 Київ–Чоп, повідомляє Politeka.

За інформацією Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, обмеження руху у Львівській області запровадять 13 грудня для випробувань нових мостових споруд у селах Плав’я та Тухолька.

Всі ці заходи проведуть для того, щоб забезпечити безпечне функціонування після ремонту. Так, на трасі М-06 у Плав’ї та Тухольці з 12:00 до 16:00 буде діяти тимчасове перекриття.

Зокрема, міст через річку Бримівка на км 681+054 та потік у селі Тухолька на км 681+309 потребують комплексних випробувань на міцність перед введенням у експлуатацію.

Ці заходи спрямовані на гарантування безпеки водіїв і надійної роботи нових об’єктів. Таким чином, обмеження руху у Львівській області є короткочасним, але необхідним кроком для подальшого безпечного курсування даною ділянкою.

Директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА Орест Шуліковський підкреслив, що дорога М-06 є ключовою магістраллю державного значення. Щодня нею курсують тисячі автомобілів, включно з вантажним транспортом та гуманітарними вантажами.

Тому перевірка на міцність відремонтованих мостових споруд є обов’язковою процедурою. Вона дозволяє виявити потенційні дефекти. Перекриття здійснюватиметься з 20-хвилинними інтервалами повного закриття, що передбачає періодичні зупинки транспорту протягом зазначеного часу.

Водіїв закликають планувати свої маршрути заздалегідь та користуватися альтернативними шляхами, щоб уникнути заторів і затримок.

