Найбільше нестача впливає на ринок хлібобулочних виробів, де зростання вартості відбувається найшвидше. Споживачі вже відчувають підвищення цін, а експерти прогнозують, що батон із пшеничного борошна може досягти 55 гривень, що складе приблизно чверть додаткових витрат у порівнянні з нинішніми цінами. Основним фактором подорожчання називають збільшення витрат на пальне, адже воно безпосередньо впливає на доставку зерна і реалізацію готових виробів.

Консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив, що в Україні достатньо сировини та виробничих потужностей для забезпечення населення. Водночас логістика залишається головним чинником, який визначає остаточну ціну товарів у магазинах.

Ситуацію ускладнюють також пошкодження заводів і транспортної інфраструктури внаслідок обстрілів, що підвищує ризики забезпечення регіону та збільшує фінансове навантаження на покупців.

На початок серпня 2025 року ціни у торгових мережах були такими: батон «Рум’янець» (450 г) — 27,90 грн, пшеничний (600–650 г) — 42,99–44,72 грн, житній «Бородинський» (300 г) — 44,90 грн. Згідно з прогнозами, підвищення до 55 гривень може серйозно вплинути на сімейні бюджети.

Експерти радять планувати покупки заздалегідь і скористатися акційними пропозиціями магазинів, щоб зменшити фінансовий тиск. Очевидно, що дефіцит продуктів у Львівській області вже відчутно впливає на ринок і змушує жителів шукати більш доступні варіанти придбання хлібобулочних виробів.

