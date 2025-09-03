Любителям подорожувати залізницею повідомили про новий графік поїздів у Полтавській області, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік поїздів у Полтавській області передбачає тимчасові зміни у русі приміських електропоїздів на вересень, повідомляє Politeka.

Як інформують у Телеграм-каналі "Укрзалізниці", пасажирам варто уважно ознайомитися з новим графіком руху поїздів у Потавській області і завчасно планувати поїздки. Це дозволить уникнути незручностей.

Новий графік поїздів у Полтавській області передбачає, що 14 вересня не курсуватимуть два приміські рейси. Це № 7014 Полтава-Південна - Огульці та № 7013 Огульці - Полтава-Київська.

У зв’язку з цими змінами пасажирам рекомендують завчасно спланувати поїздки і врахувати відсутність зазначених рейсів.

Крім цього, нагадаємо, що нещодавно компанія повідомляла про те, що придбати квитки на повноцінні пасажирські склади, які курсують по всій країні, можна буде лише через оновлені цифрові сервіси.

Старий сайт booking.uz.gov.ua, який працював з 2017 року, перестав функціонувати з 1 вересня. Відповідно до заяви керівника пасажирського напряму УЗ Олександра Перцовського, усі операції з купівлі та бронювання квитків здійснюються через новий сайт та мобільний застосунок УЗ.

Станом на сьогодні, за словами Перцовського, близько 85% усіх квитків продаються онлайн. Це дозволяє оптимізувати процес придбання квитків, зменшити черги на вокзалах та зробити обслуговування пасажирів більш зручним і швидким.

Тож місцевим мешканцям, які невдовзі збираються добиратися в інший населений пункт регіону чи по Україні, рекомендують враховувати дані оновлення.