Місцевим жителям розповіли про те, які обмеження руху транспорту будуть введені в Харкові, тож розповідаємо деталі.

Обмеження руху транспорту в Харкові діятиме на вулиці Свободи з 2 вересня 2025 року по 31 грудня 2026 року, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міської ради в Телеграм, причина обмежень руху транспорту в Харкові пов’язана з аварійними ремонтами та необхідністю відновлення багатоквартирного будинку №11/13 на вказаній вулиці.

Як йдеться у повідомлення, під час проведення робіт буде змінена схема дорожнього пересування. На ділянці від вулиці Чернишевської до Мироносицької організують односторонній проїзд у напрямку до майдану Свободи.

Водіям радять планувати маршрути заздалегідь та враховувати нові умови, щоб уникнути заторів і непорозумінь.

Варто зазначити, що обмеження руху транспорту в Харкові не обмежується лише вулицею Свободи. Нагадаємо, що з 30 серпня до 30 вересня частково заборонено пересування на Петропавлівській біля будинку №3 через аварійні роботи на газопроводі.

Проїзд організований вільною від виконання робіт смугою, щоб не ускладнювати пересування містом. Міська рада зазначає, що ці зміни передбачають оптимізацію перевезень під час робіт та забезпечують безпеку як водіїв, так і пішоходів.

На період проведення ремонтних заходів керівництво міста радить користуватися альтернативними маршрутами, особливо у години пік. Комунальні служби підкреслюють, що певні незручності для місцевих мешканців носять лише тимчасовий характер.

Однак, у майбутньому це дозволить якісно та безперебійно забезпечувати населення газом. Тож поки ще не маємо холоду, краще провести необхідні ремонтні заходи на газопроводі зараз.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.