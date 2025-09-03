Местным жителям рассказали о том, какие ограничения движения транспорта будут введены в Харькове, и рассказываем детали.

Ограничение движения транспорта в Харькове будет действовать на улице Свободы со 2 сентября 2025 по 31 декабря 2026, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета в Телеграмм, причина ограничений движения транспорта в Харькове связана с аварийными ремонтами и необходимостью восстановления многоквартирного дома №11/13 на указанной улице.

Как говорится в сообщении, при проведении работ будет изменена схема дорожного передвижения. На участке от улицы Чернышевской до Мироносицкой организуют односторонний проезд по направлению к площади Свободы.

Водителям советуют планировать маршруты заранее и учитывать новые условия, чтобы избежать пробок и недоразумений.

Следует отметить, что ограничение движения транспорта в Харькове не ограничивается только по улице Свободы. Напомним, что с 30 августа по 30 сентября частично запрещено передвижение на Петропавловской возле дома №3 из-за аварийных работ на газопроводе.

Проезд организован свободной от выполнения работ полосой, чтобы не затруднять передвижение по городу. Городской совет отмечает, что эти изменения предусматривают оптимизацию перевозок во время работ и обеспечивают безопасность водителей и пешеходов.

В период проведения ремонтных мероприятий руководство города советует пользоваться альтернативными маршрутами, особенно в часы пик. Коммунальные службы подчеркивают, что некоторые неудобства для местных жителей носят лишь временный характер.

Однако в будущем это позволит качественно и бесперебойно снабжать население газом. Так что пока еще нет холода, лучше провести необходимые ремонтные мероприятия на газопроводе сейчас.

