Дефіцит цього продукту у Дніпропетровській області та інших регіонах призвів до стримка цін і не тільки.

На тлі дефіциту популярного продукту у Дніпропетровській області, його вартість продовжує зростати й уже перевищила позначку 200 гривень за кілограм, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що відбувається.

Йдеться про сало. Ринкова реальність випереджає офіційну статистику. Станом на грудень найдешевше сало продають по 150–200 грн/кг, але за високоякісні, вибрані шматки доводиться викладати до 600–700 грн/кг. Так, популярне «генеральське» сало з м’ясними прошарками коштує понад 600 гривень, а окремі сорти в супермаркетах оцінюють навіть у 700+ гривень за кілограм.

Причин такого цінового стрибка кілька. Головний фактор — дефіцит цього продукту у Дніпропетровській області та інших регіонах. Війна спричинила суттєве скорочення поголів’я свиней. Частина фермерських господарств припинила роботу, а ті, що залишилися, часто не мають змоги забезпечити тварин належними умовами.

Свою роль відіграло й подорожчання утримання тварин: зросли витрати на енергоносії, піднялася вартість комбікормів, а також здорожчало зберігання м’яса та продуктів тваринництва.

Не менш вагомий фактор — ветеринарні ризики. В окремих регіонах країни регулярно фіксуються спалахи африканської чуми свиней (АЧС), що призводить до масового вибракування тварин і подальшого падіння пропозиції на ринку.

Ці умови спричинили загальний дефіцит продукції свинарської галузі та різке збільшення залежності від імпорту. За 10 місяців цього року (з січня по жовтень) імпорт сала зріс на 28,7% порівняно з аналогічним періодом торік. А загальний імпорт свинини за цей період збільшився більш ніж у 11 разів.

Джерело: Аgronews.ua.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців може звернутись по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпрі: наскільки критичною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: що робити, якщо виплати перестали надходити.