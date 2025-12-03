Дефіцит продуктів у Дніпрі цього року став відчутним на ринку капусти.

Дефіцит продуктів у Дніпрі цього року відчувається особливо сильно, перш за все через обмежену кількість свіжої капусти на ринку, повідомляють експерти, передає Politeka.

Основними причинами скорочення пропозиції стали несприятливі погодні умови та проблеми із зберіганням овочів. Через недостатню інфраструктуру частина врожаю швидко псується і не доходить до торговельних точок у належному вигляді.

Аграрний експерт Олег Кравченко зазначає, що лише мала частина капусти здатна зберігати свіжість до кінця зими. Це створює реальний дефіцит продуктів у Дніпрі та підвищує ризик зростання цін для покупців.

Фермери намагалися компенсувати нестачу, розширюючи посіви після попереднього сезону із високими цінами, проте проблеми з овочесховищами зменшили ефект від таких дій. Аналітики попереджають, що в зимовий та ранньовесняний періоди вартість капусти може ще більше зрости.

Ринок цього овочу циклічний: високі розцінки спонукають аграріїв збільшувати посіви, що наступного сезону знижує ціну. Роки з низьким прибутком змушують зменшувати площі, і дефіцит продукції повторюється.

Фахівці наголошують, що стабілізувати ситуацію можливо лише через модернізацію технологій вирощування та розширення мережі овочесховищ. Місцевим жителям радять планувати покупки заздалегідь та стежити за цінами, щоб уникнути проблем із доступністю капусти у пікові періоди.

Крім цього, в Дніпропетровській області також виникла нестача тепличних помідорів. Фермери пояснюють підвищення цін високим попитом із боку роздрібних і гуртових мереж.

Джерело: EastFruit.

