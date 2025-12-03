У зв’язку із проведенням ремонтних робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні,. тому було складено графік відключення світла в Житомирській області на 4 грудня.

Для українців було введено графік відключення світла в Житомирській області на 4 грудня в частині населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла в Житомирській області на 4 грудня. Через виконання ремонтних робіт введуть обмеження в населеному пункті ПОЛІСЬКЕ. Світла не буде з 09:00 до 17:00 за адресами:

ЖОЛОНСЬКА 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 6, 7, 8.

ПIВДЕННА 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 27, 29, 3, 30, 32, 32Д, 4, 5, 6, 7, 9.

ПОЛІСЬКА 38, 6.

ЦЕНТРАЛЬНА 17, 32, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 41, 43, 44.

ШКІЛЬНА ., 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 4а, 5, 9.

Можливі перерви в електропостачанні у СНИТИЩЕ з 9 до 17 години на вулицях:

ГРАБОВЦЯ ВОЛОДИМИРА 1, 11, 13, 16, 17, 2, 20, 22, 24, 29, 3, 34, 4, 5, 6.

ЖИТОМИРСЬКА 1, 10, 11, 13, 14, 15, 3, 4, 4а, 6, 8.

ЛУГОВА 1, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 3, 4, 5, 8, 9.

ШКIЛЬНА 10, 9.

Крім цього з 9 до 17:00 через виконання ремонтних робіт електропередачі не буде електрики в селищі КОЗІЇВКА на вулицях:

БУЛАСИВСЬКА 57,64.

МОЛОДІЖНА 12-А, 21, 22, 23, 24, 27, 27 а, 27а, 28а, 29, 31, 31в, 32, 33, 36.

РІЗДВЯНА 3, 4, 51-А,63.

провулок ЗАБАЮРА 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 3, 3., 4, 6, 6., 7, 7., 9, 9.

До того ж, без світла залишаться в МАЛИНІ. Так, 9:00 до 17:00 не буде електроенергії в будинках на вулицях:

КРИМСЬКОГО 7а.

ПРОСВІТИ 1, 3, 4, 6, 6-1.

СТЕПАНА БАНДЕРИ 11,7,7А.

Українцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку світла в Житомирській області на 4 грудня, а також зазначається, що будь-якої миті можуть запровадити стабілізаційні та аварійні графіки.

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

