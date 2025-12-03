Подати заявку на грошову допомогу для ВПО в Одеській області можна лише через портал Дія.

Стартував прийом заявок на нову державну грошову допомогу для ВПО у Одеській області, проте не всі переселенці зможуть отримати гроші, повідомляє Politeka.net.

У Мінсоцполітики озвучили алгоритм дій для отримання житлового ваучера для внутрішніх переселенців.

Міністерство соціальної політики оголосило про старт програми житлових ваучерів, яка має на меті допомогти громадянам, що були змушені покинути свої домівки на тимчасово окупованих територіях.

Український уряд нещодавно ухвалив рішення посилити підтримку цієї категорії переселенців. Для них передбачено спеціальний житловий ваучер на суму 2 мільйони гривень, який можна використати на придбання житла, його будівництво або на оформлення іпотеки.

Подача заявок на участь у програмі стартувала 1 грудня 2025 року. Відомство наголосило, що новий механізм підтримки спрямований на тих ВПО, чиї домівки залишилися на окупованих територіях та які не мають власного житла на підконтрольній Україні території.

Поки що скористатися можливістю подати документи можуть не всі переселенці. На першому етапі програма доступна лише для двох категорій: для осіб, які мають статус учасника бойових дій, а також для людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Обов’язковою умовою залишається підтверджене проживання на тимчасово окупованій території та відсутність раніше отриманої житлової допомоги.

Подати заявку на грошову допомогу для ВПО у Одеській області можна виключно через портал Дія. Усі необхідні дані система підтягує автоматично, а сам процес розгляду документів триватиме до 30 днів.

Щоб оформити заявку, заявнику потрібно оновити застосунок Дія, зайти в розділ Сервіси та обрати пункт Послуги для ВПО – Заява на житловий ваучер. Далі необхідно підтвердити склад сім’ї, отримати згоду чоловіка або дружини (через посилання, сповіщення або QR-код), заповнити анкету, підписати її за допомогою Дія.Підпис і відправити на розгляд.

У разі схвалення заяви переселенець отримає житловий ваучер, яким може скористатися протягом 5 років. У цей період куплене за ваучерні кошти житло не можна ані продавати, ані переоформлювати на інших осіб.

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що додаткову інформацію про фактичний початок виплат буде оприлюднено окремо.

