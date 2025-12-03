Жителів міста закликають врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздок та поставитися з розумінням до обмежень руху транспорту у Львові.

Обмеження руху транспорту у Львові введено через ремонтні роботи, що проходитимуть у місті протягом 17 днів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

За даними департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з 2 грудня і до 19 грудня включно в місті буде тимчасово перекрито рух приватного транспорту на вулиці Замковій.

Обмеження руху транспорту у Львові стосуватиметься відрізка від вулиці Ужгородської до вулиці Кривоноса. На цій ділянці, за замовленням Галицької районної адміністрації, проводитимуть ремонт дорожнього покриття. Представники міських структур наголошують, що ці роботи не позначаться на русі громадського транспорту, який курсуватиме в звичному режимі.

У Галицькій районній адміністрації зазначають, що вулиця Замкова вже тривалий час має значну кількість вибоїн і потребує термінового втручання.

Тому на проблемних ділянках, зокрема поруч із ліцеєм Галицький, заплановано здійснити поточний ремонт дорожнього полотна. Йдеться про асфальтування пошкоджених місць великими картами, що дозволить якісніше й довше зберегти дорожнє покриття. За попередніми прогнозами, усі роботи мають бути завершені протягом двох тижнів, після чого рух приватного транспорту на цій вулиці планують повністю відновити.

Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР спільно з Галицькою районною адміністрацією закликають мешканців міста врахувати тимчасові обмеження при плануванні поїздок та поставитися з розумінням до необхідності проведення ремонтних робіт, які спрямовані на покращення інфраструктури.

