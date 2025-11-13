У Львові знову підняли тему підвищення тарифів на воду, тож розповідаємо, чого чекати для місцевих жителів.

Містянам у Львові варто готуватися до змін у рахунках за воду, адже підвищення тарифів є питанням безпеки та якості водопостачання, повідомляє Politeka.

Потребу у зміні розцінок обговорювали експерти під час дискусії «Твого міста», зазначаючи, що нинішні ціни не покривають витрат на підтримку та оновлення мереж.

Виконавчий директор асоціації «Енергоефективні міста України» та голова наглядової ради «Львівводоканалу» Святослав Павлюк пояснив, що підвищення тарифів на воду у Львові необхідне для того, щоб підприємство могло стабільно надавати свої послуги містянам.

За його словами, нинішня вартість практично не змінювалась з 2021 року і не відображає реальної собівартості. Наразі витрати покривають з міського бюджету та завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Павлюк зазначив, що навіть якщо ціна водопостачання зросте до 400 гривень за кубометр, це не стане суттєвим навантаженням для домогосподарств, а суттєво поліпшить фінансовий стан водоканалу.

Експерт також звернув увагу на якість водопостачання. Невисокі розцінки не дозволяють модернізувати мережі та забезпечити належну очистку. Для порівняння, вартість послуги для населення у нашому облцентрі становить 25,88 гривні за кубометр, що є одним із найнижчих в області.

У сусідніх громадах ціни коливаються від 43 до 76,80 гривень. Через це підвищення тарифів на воду у Львові є необхідним кроком для підтримки системи та запобігання аваріям, подібним до масштабної аварії наприкінці жовтня. Тоді місто зіткнулося з нестачею водовозок та недостатньою координацією служб.

