Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 14 по 20 листопада свідчить про необхідність брати з собою парасолю у дощові дні, утеплюватися у прохолодні ранки та вечори.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 14 по 20 листопада обіцяє різноманітні умови, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Метеофор.

Очікуються як відносно теплі дні, так і прохолодні періоди з опадами та поривчастим вітром. Синоптики радять мешканцям планувати активності з урахуванням мінливого клімату та бути готовими до різких перепадів температури.

У суботу, 15 листопада, стовпчик термометра підніметься до +7°C, вітер південно-західний із поривами до 8 м/с, опадів не передбачається. Наступного дня, в неділю, охолоне до +4°C, а невеликий дощ 1,4 мм може ускладнити рух на дорогах, потоки повітря змінять напрямок на північний і посилиться до 7 м/с.

Початок нового тижня, 17 числа, принесе помірне потепління до +9°C. Потоки повітря південні, до 9 м/с, опади мінімальні — 0,4 мм. У вівторок, 18 листопада, слід очікувати більш активний дощовий день: 3,7 мм опадів, температура +5°C, вітер поривчастий, до 12 м/с.

Середа, 19 числа, виявиться найвітрішою: пориви до 15 м/с, температура повітря коливатиметься на рівні +5…+6°C. Це створюватиме відчуття значного похолодання, особливо у другій половині дня. У четвер, 20 числа, температура підніметься до +7…+8°C, опадів небагато — до 1,9 мм, потік повітря слабший, південний, 6–12 м/с.

Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 14 по 20 листопада свідчить про необхідність брати з собою парасолю у дощові дні, утеплюватися у прохолодні ранки та вечори, а також враховувати поривчастий вітер при плануванні пересувань містом. Метеорологи наголошують на важливості дотримання заходів безпеки, особливо для пішоходів і водіїв у вітряну та дощову погоду.

