Знайти роботу для пенсіонерів у Чернігові стало значно простіше, адже все більше компаній відкривають двері для людей із життєвим досвідом.

Робота для пенсіонерів у Чернігові може стати чудовим варіантом для тих, хто прагне мати стабільний дохід та адекватні умови праці, повідомляє Politeka.

Однією з актуальних вакансій на сайті work.ua є прибиральниця у компанії «Сівертекс». Заробітна плата становить 10 000. Основні обов’язки передбачають прибирання цехових приміщень, сортування сміття та відходів, підтримання чистоти у санвузлах.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, зручний графік з 7:00 до 15:30 і доброзичливий колектив, у якому комфортно працювати людям різного віку.

Ще одна цікава робота для пенсіонерів у Чернігові - електромонтер на деревообробному комбінаті «Сіхе Україна». Зарплата коливається від 25 300 до 27 500, залежно від кваліфікації та досвіду.

Основні вимоги до кандидата включають електротехнічну освіту, наявність групи з електробезпеки не нижче третьої, уміння читати електричні схеми, уважність і відповідальність. Досвід електриком на виробництві буде перевагою.

Роботодавець гарантує соціальні гарантії, професійний розвиток і сучасні умови праці. Підприємство розташоване поруч із зупинкою громадського транспорту, тому добиратися буде зручно. Графік змінний: 4 через 2 дні.

Тим, хто шукає роботу для пенсіонерів у Чернігові також може припасти до душі вакансія помічника оператора. Заробітна плата становить 11 000, а також передбачені бонуси та чайові від клієнтів.

Це офіційне працевлаштування з позмінним графіком. Новим працівникам допомагають пройти адаптацію, навчають і підтримують.

