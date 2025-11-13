Жителів просять враховувати обмеження руху транспорту у Львові при плануванні поїздок і користуванні громадським транспортом.

У Львові розпочали підготовку до ремонту вулиці Віри, Надії, Любові, що спричинило обмеження руху транспорту, повідомляє Politeka.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

Ділянку перекрили для робіт, через що автобусні маршрути №19 та 46 змушені об’їжджати її по вул. Миколайчука в обох напрямках.

На вулиці планують облаштувати сучасне водовідведення, оновити дорожнє покриття та тротуари, встановити зовнішнє освітлення і пониження на пішохідних переходах. Вартість проєкту складає 31 млн 390 тис. грн, з яких державне фінансування становить 22 млн 675 тис. грн.

Завершити роботи очікують до кінця року. Після ремонту вулиця стане частиною безбар’єрного міського маршруту, що полегшить пересування мешканцям та гостям міста.

Окрім того, у селі Великий Дорошів укладатимуть другий шар асфальту, через що заїзд і виїзд для приватних автомобілів тимчасово закриють.

Зокрема, з 8:30 до 11:30 рух до Зашкова, Завадова та Зарудців буде заблокований. Автобуси міських маршрутів №58 (вул. Під Дубом – с. Завадів) та №59 (вул. Під Дубом – с. Зарудці) курсуватимуть звичними шляхами, проте можливі затримки до 15 хвилин.

Місцева влада закликає мешканців враховувати обмеження руху транспорту у Львівській області, плануючи ранкові поїздки, і заздалегідь обирати альтернативні маршрути.

Ремонт покликаний підвищити безпеку та комфорт водіїв на міжнародній трасі, а тимчасові незручності є необхідною умовою для оновлення дорожнього покриття.

