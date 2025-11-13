Жителей просят учитывать ограничение движения транспорта во Львове при планировании поездок и использовании общественного транспорта.

Во Львове начали подготовку к ремонту улицы Веры, Надежды, Любви, что повлекло за собой ограничение движения транспорта, сообщает Politeka.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Участок перекрыли для работ, из-за чего автобусные маршруты №19 и 46 вынуждены объезжать его по ул. Миколайчука в обоих направлениях.

На улице планируется обустроить современный водоотвод, обновить дорожное покрытие и тротуары, установить наружное освещение и понижение на пешеходных переходах. Стоимость проекта составляет 31 млн. 390 тыс. грн., из которых государственное финансирование составляет 22 млн. 675 тыс. грн.

Завершить работу ожидают до конца года. После ремонта улица станет частью безбарьерного городского маршрута, что облегчит передвижение жителям и гостям города.

Жителей просят учитывать ограничение движения транспорта во Львове при планировании поездок и использовании общественного транспорта.

Кроме того, в селе Большой Дороши будут укладывать второй слой асфальта, из-за чего заезд и выезд для частных автомобилей временно закроют.

В частности, с 8:30 до 11:30 движение в Зашков, Завадов и Зарудцев будет заблокировано. Автобусы городских маршрутов №58 (ул. Под Дубом – с. Завадов) и №59 (ул. Под Дубом – с. Зарудцы) будут курсировать привычными путями, однако возможны задержки до 15 минут.

Местные власти призывают жителей учитывать ограничения движения транспорта во Львовской области, планируя утренние поездки, и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Ремонт призван повысить безопасность и комфорт водителей на международной трассе, а временные неудобства являются необходимым условием обновления дорожного покрытия.

