Львів’яни вже придбали понад 8 тис. загальних та студентських абонементів, що демонструє популярність нової системи оплати проїзду у Львові серед містян.

Нова система оплати проїзду у Львові дозволяє придбати місячний абонемент на всі види громадського транспорту через мобільний додаток "LeoCard", повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в ЛКП "Львівавтодор".

Абонемент діє 30 календарних днів і забезпечує необмежену кількість поїздок протягом цього періоду. Про це повідомили у ЛКП "Львівавтодор".

Для оформлення 30-денного проїзного необхідно спершу оновити додаток. Якщо на пристрої активоване автоматичне оновлення, нова версія "LeoCard" встановиться самостійно, у протилежному випадку оновлення виконується через "App Store" або "Google Play".

Після цього у меню додатка слід обрати "Купити квитки", потім – "Довгостроковий квиток", визначити дату активації та почекати приблизно 15 хвилин, щоб абонемент став доступним для першої валідації.

Після активації у додатку з’являється квиток із QR-кодом, який дійсний протягом 30 днів і зберігається у розділі "Мої квитки". Для користування проїзним QR-код необхідно піднести до зчитувача валідатора у кожному транспортному засобі. Під час контролю пасажир має показати завалідований QR-код із додатка. У "Львівавтодорі" наголошують, що студентські абонементи можна купувати лише на персональні транспортні картки, опція у додатку для них недоступна.

Місячні абонементи можна придбати не лише через додаток, а й у Центрах туристичної інформації на пл. Ринок, 1 та пл. Двірцевій, через сервіси "EasyPay" – додаток, веб-сайт і термінали, а також через E-shop. Вартість загального абонемента становить 900 грн, студентського – 450 грн. За ці суми пасажир зможе здійснити 53 поїздки, якщо сплачувати карткою "LeoCard", 45 – при оплаті банківською карткою та 36 – готівкою.

За даними міськради, львів’яни вже придбали понад 8 тис. загальних та студентських абонементів, що демонструє популярність нової системи оплати проїзду у Львові серед містян.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни