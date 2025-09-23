У Львові готуються до чергових ремонтних робіт, які на кілька днів змінять звичний ритм водіїв, тож розповідаємо про обмеження руху транспорту.

Обмеження руху транспорту у Львові запровадять 24 та 25 вересня на важливій ділянці, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі Львівської міської ради, причина певних незручностей полягає в оновленні дорожнього покриття.

Обмеження руху транспорту у Львові стосуватиметься всієї вулиці Липова Алея, де проходитиме асфальтування. Автівкам в’їзд туди буде закритий. Більше того, для водіїв уже підготували тимчасову схему об’їзду.

Як уточнили у Галицькій районній адміністрації, роботи виконуватиме компанія «Онур конструкціон інтернешнл». Фінансування взяв на себе інвестор, який поруч будує житлові комплекси. Через інтенсивне використання вулиці важкою технікою під час будівництва виникла потреба повністю відновити асфальт.

Напередодні, 20 вересня, тут уже провели фрезерування старого покриття, тож тепер на черзі – фінальне укладання нового шару. Це має суттєво покращити якість дороги і зробити проїзд безпечнішим.

Міські служби закликають водіїв поставитися до тимчасових незручностей із розумінням і заздалегідь планувати маршрути, адже ділянка буде перекрита для всіх.

Окрім обмеження руху, у Львові є ще одне оновлення в сфері транспорту. Раніше місцевим мешканцям повідомлялося, що на маршруті №20 тепер курсують лише великі низькопідлогові автобуси.

Маленькі маршрутки остаточно прибрали з цього напрямку. За словами директора департаменту міської мобільності, це рішення зробить поїздки зручнішими для пасажирів і дасть змогу комфортно пересуватися людям з інвалідністю, батькам з дитячими візочками та літнім мешканцям.

