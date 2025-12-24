Жителів регіону закликають завчасно врахувати заплановані графіки відключення світла в Одеській області на 25 грудня.

Графіки відключення світла в Одеській області на 25 грудня введены через планові роботи на електромережах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили фахівці ДТЕК «Одеські електромережі».

Підготувлено детальний графік планових знеструмлень на 25 грудня. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, будуть проводитись профілактичні роботи.

Через профілактичні роботи у межах Карoлінo-Бугазької сільської територіальної громади буде здійснено відключення електроенергії з 08.00 до 18.00 в селі Кароліно-Бугаз по вулицям:

Абрикосова, Будівельна, Виноградна, Довженко, Дружби, Індустріальна, Каштанова, Квіткова, Лиманська, Одеська, Ожинова, Урожайна, Фруктова, Чорноморська, Ягідна, Клубнічна.

провулки 2-й Одеський, 3-й Одеський, 4-й Одеський, Брусничний, Грушевий, Індустріальний, Персиковий, Полуничний, Тепличний, третій Одеський, с.т. вул.Сунична, СК "Кароліно, СК "Кароліно", СК "Кароліно", вул.Урожайна, СК "Кароліно", Виноградний.

У межах Вилківської міської територіальної громади заплановані обмеження з 8 до 19 години у селі Приморське за адресами:

24-го Серпня, Бессарабська, Бочковича, Вишнева, Дружна, Захисників України, Курортна, Миру, Молодіжна, Морська, Набережна, Південна, Піщана, Покровська, Прикордонна, Райдужна, Соборна, Стецівська, Татарбунарського Повстання, Травнева, Центральна, Чорноморська, Шкільна.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, проводитимуться профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 08:00 до 19:00 (11 годин поспіль) в селі Соболівка, вул. Польова.

Жителів регіону закликають завчасно врахувати заплановані перерви в електропостачанні та підготуватися до можливих незручностей. Актуальну інформацію щодо графіків і адрес можна уточнювати в офіційних повідомленнях ДТЕК «Одеські електромережі».

