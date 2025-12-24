Жителей региона призывают заранее учесть запланированные графики отключения света в Одесской области на 25 декабря.

Графики отключения света в Одесской области на 25 декабря введены из-за плановых работ на электросетях региона, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили специалисты ДТЭК «Одесские электросети».

Подготовлен подробный график плановых обесточений на 25 декабря. С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводиться профилактические работы.

Из-за профилактических работ в пределах Каролино-Бугазской сельской территориальной громады будет осуществлено отключение электроэнергии с 08.00 до 18.00 в селе Каролино-Бугаз по улицам:

Абрыкосова, Будивельна, Выноградна, Довженко, Дружбы, Индустриальна, Каштанова, Квиткова, Лыманська, Одеська, Ожынова, Урожайна, Фруктова, Чорноморська, Ягидна, Клубнична.



переулки 2-й Одесский, 3-й Одесский, 4-й Одесский, Брусничный, Грушевый, Индустриальный, Персиковый, Клубничный, Тепличный, третий Одесский, с.т. ул.Земляничная, СК "Каролино, СК "Каролино", СК "Каролино", ул.Урожайная, СК "Каролино", Виноградный.

В пределах Вилковского городского территориального общества запланированы ограничения с 8 до 19 часов в селе Прыморське по адресам:

24-го Серпня, Бессарабська, Бочковыча, Вышнева, Дружна, Захысныкив Украины, Курортна, Мыру, Молодижна, Морська, Набережна, Пивденна, Пищана, Покровська, Прыкордонна, Райдужна, Соборна, Стецивська, Татарбунарського Повстання, Травнева, Центральна, Чорноморська, Шкильна.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводиться профилактические работы. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 08:00 до 19:00 (11 часов подряд) в селе Соболивка, ул. Полевая.

Жители региона призывают заранее учесть запланированные перерывы в электроснабжении и подготовиться к возможным неудобствам. Актуальную информацию о графиках и адресах можно уточнять в официальных сообщениях ДТЭК «Одесские электросети».

