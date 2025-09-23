Во Львове готовятся к очередным ремонтным работам, которые на несколько дней изменят привычный ритм водителей и рассказываем об ограничении движения транспорта.

Ограничения движения транспорта во Львове будут введены 24 и 25 сентября на важном участке, сообщает Politeka.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, причина определенных неудобств заключается в обновлении дорожного покрытия.

Ограничение движения транспорта во Львове будет касаться всей улицы Липовая Аллея, где будет проходить асфальтирование. Автомобилям въезд туда будет закрыт. Более того, для водителей уже подготовили временную схему объезда.

Как уточнили в Галицкой районной администрации, работы будет выполнять компания «Онур конструкцион интернешнл». Финансирование взял на себя инвестор, рядом строящий жилые комплексы. Из-за интенсивного использования улицы тяжелой техникой при строительстве возникла необходимость полностью восстановить асфальт.

Накануне, 20 сентября, здесь уже провели фрезерование старого покрытия, и теперь на очереди – финальная укладка нового слоя. Это должно существенно улучшить качество дороги и сделать проезд более безопасным.

Городские службы призывают водителей отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать маршруты, ведь участок будет перекрыт для всех.

Кроме ограничения движения во Львове есть еще одно обновление в сфере транспорта. Ранее местным жителям сообщалось, что на маршруте №20 теперь ходят только большие низкопольные автобусы.

Маленькие маршрутки окончательно убрали по этому направлению. По словам директора департамента городской мобильности, это решение сделает поездки более удобными для пассажиров и позволит комфортно передвигаться людям с инвалидностью, родителям с детскими колясками и пожилым жителям.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили