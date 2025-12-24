Під час проведення планових робіт діятимуть графіки відключення світла у Житомирській області на 25 грудня.

Графіки відключення світла в Житомирській області на 25 грудня діятимуть через планові роботи, що були введені у частині населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Житомиробленерго».

Енергетики зазначають, що тимчасові обмеження електропостачання пов’язані з проведенням технічних і ремонтних робіт на електромережах. На час проведення робіт діятимуть графіки відключення світла в Житомирській області на 25 грудня.

З 9 до 17 години діятимуть знеструмлення у селі Норинці за такими адресами:

Вишнева 14 А, 18, 19, 2., 20, 26;

Калинова 1, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 3, 32, 6, 7, 7 Б, 8;

Молодіжна 1, 2, 0;

Шкільна 41, 42.

У той же самий часовий проміжок - з 9 до 17 години - діятимуть обмеження в населеному пункті Кованка на вулицях:

Лісгоспівська, 1, 10, 17, 2, 20, 4, 5, 6;

Молодіжна 17а;

Музична 14;

Центральна 15, 16, 6.

25 грудня у селі Гамарня електроенергію планово вимикатимуть з 09:00 до 17:00 за окремими адресами:

Бондарик 1, 3, 3-1, 4;

Миклухи Маклая КТП-436, 8б, КТП-436;

Набережна 12, 14, 18, 18-а, 2, 2а, 3, 4, 6, 6-1, 8, 8/2;

Лісовий 2, 3.

У селі Розівка знеструмлення відбуватимуться у той самий часовий проміжок — з 9:00 до 17:00. На 8 годин поспіль вимикатимуть електрику за адресами:

Вишнева 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 29, 31, 6;

Гагарина 10, 12, 13, 16, 2, 4;

Польова 10, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 6-С, 9.

У населеному пункті Кожухівка електропостачання буде тимчасово припинене з 09:00 до 17:00 через проведення робіт на електромережах. Знеструмлення стосуватиметься окремих вулиць:

Зарічна 2;

Центральна 44, 47, 63, 68, 70, 72, 74;

пр-к Центральний 10, 15, 5.

Актуальні списки адрес та час відключень доступні на офіційному сайті «Житомиробленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber і Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Житомирській області: як зростуть ціни.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання вартості проїзду в Житомирській області: коли нові ціни вдарять по гаманцям українців.

Як повідомляла Politeka, Уроки війни для світу: Житомир став центром обговорення нових викликів у сфері прав людини.