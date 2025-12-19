Подорожчання проїзду в Житомирській області торкнеться переважно тих пасажирів, хто регулярно користується автобусними маршрутами.

У Житомирській області оголосили про подорожчання проїзду в приміських та міжміських автобусах, повідомляє Politeka.

З 20 грудня деякі приміські та міжміські напрямки Житомирської області підвищать вартість квитків. Пасажири та водії поки не мають точних даних щодо нового тарифу.

Водій автобуса №124 Сергій розповів, що наразі проїзд до Вигоди, приблизно 30 км від Житомира, коштує 44 грн, а остаточна ціна ще не визначена. Маршрутник №115 Олег додає, що витрати на паливо, амортизацію та обслуговування автобуса значно зросли.

«Я роблю 8 рейсів і витрачаю по 11 літрів палива на заправку по 53 грн. Підвищення тарифу необхідне», – пояснив він.

Пасажири також відчувають зростання витрат. Антоніна, яка їздить до Новогуйвинського, каже, що навіть нинішні 20 грн для маршруту здаються високими.

«Якщо піднімуть ціну ще, це сильно вплине на наш бюджет», – зазначила жінка.

ТОВ «Сав-Транс», що обслуговує більшість маршрутів, повідомило, що вартість проїзду зросте в середньому на 2–3 грн. За словами представника компанії Аркадія Савіцького, це пов’язано з підвищенням цін на пальне, акцизів, шин і електроенергії.

Станом на 16 грудня близько десяти перевізників офіційно направили листи до департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА про намір підвищити тариф. Начальник відділу транспорту Валерій Ясинецький зазначив, що наразі тарифи на приміських та міжміських напрямках вільні, оскільки державне регулювання скасоване постановою Кабміну №240 від 25.03.2015. Це означає, що перевізники можуть самостійно визначати ціну квитка для конкретного маршруту.

Подорожчання проїзду в Житомирській області торкнеться переважно тих пасажирів, хто регулярно користується автобусними маршрутами, але зміни залишаються відносно невеликими.

