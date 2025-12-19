Новий графік руху поїздів зі Львова спрямований на розвантаження найбільш популярних маршрутів.

Компанія-перевізник "Укрзалізниця" ввела новий графік руху поїздів зі Львова, зміни стосуються кількох приміських експресів, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про це.

З 14 грудня 2025 року "Укрзалізниця" запровадила нові регулярні залізничні маршрути, які з’єднують Львів із карпатським селищем Ворохта в Івано-Франківській області. Новий графік руху поїздів спрямований на розвантаження найбільш популярних поїздів далекого сполучення, що курсують у Карпати, а також на підвищення комфорту та зручності для пасажирів, які подорожують між регіоном Львівщини та Карпатським регіоном.

В межах нового графіку руху поїздів зі Львова курсуватимуть два приміські експреси.

Перший, № 808/807 Львів — Ворохта, забезпечує денне сполучення. Він відправляється о 10:51 та прибуває до Ворохти о 14:19. У зворотному напрямку поїзд відправляється з Ворохти о 16:38 і прибуває до Львова о 20:26.

Маршрут проходить через ключові міста та населені пункти: Стрий, Моршин, Долину, Калуш, Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин та Татарів. Така організація руху робить поїздку зручною для мешканців зазначених населених пунктів, які часто користуються залізничним сполученням до Львова та Карпат.

Другий, № 810/809 Львів — Ворохта, забезпечує післяобідній рейс у напрямку Ворохти та ранковий рейс у зворотному напрямку. Відправлення відбувається о 15:51, прибуття до Ворохти — о 20:20. У зворотному напрямку поїзд відправляється з Ворохти о 06:10 і прибуває до Львова о 10:07.

Введення цих нових рейсів дозволяє значно розвантажити популярні маршрути далекого сполучення, зменшити навантаження на пасажирські вагони та забезпечити додаткову можливість для комфортних поїздок жителям, туристам та гостям Карпатського регіону.

