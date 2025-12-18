Новий графік руху транспорту в Полтаві передбачає зміни для міського автобуса, які набрали чинності з початку грудня.

Новий графік руху транспорту в Полтаві стосується маршруту №32 «с. Вакуленці-с. Дублянщина-Центр», повідомляє Politeka.

Як проінформували в «Полтаваелектроавтотранс», новий графік руху транспорту в Полтаві означає, що автобуси з центру (Будинок зв’язку) тепер вирушають о 6:05, 7:25, 8:55, 10:25, 11:50, а далі о 13:55, 15:20, 16:40.

У вечірні години відправлення відбувається о 17:55, 19:55, 21:05 і 22:20, коли маршрут завершується в депо. Відправлення рейсів з села Вакуленці передбачене о 6:40, 8:10, 9:40, 11:10, далі о 14:40, 16:00 та ввечері о 17:15, 18:30, 20:35 і 21:45.

Крім нового графіка руху транспорту в Полтаві, відбулися певні зміни у приміських поїздах. Через планові ремонтні роботи «Укрзалізниця» тимчасово скасовувала курсування поїздів на ділянці Ромодан – Гребінка з 8 по 12 грудня.

Зокрема, йшлося про №6363, №6364, №6365 та №6366. А з 15 по 22 грудня змінено час курсування деяких рейсів: №6363 виїжджає з Ромодана о 11:24 і прибуває до Гребінки о 13:11.

Також нововведення зачепили сполучення з Києвом через Гребінку. Пасажири, які планують поїздки з 15 по 22 грудня, повинні врахувати новий розклад: №6811 Гребінка – Київ-Волинський вирушає в цей період о 11:17 і до кінцевох доїжджає о 14:39.

А №6809 Яготин – Київ-Волинський виїжджає о 11:37 і доїжджає до кінцевої о 14:08. Ці зміни дозволяють краще планувати поїздки та уникати затримок. Тож пасажирам радять враховувати дану інформацію, щоб уникнути непорозумінь.

