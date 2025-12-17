Жителів закликають врахувати час проведення робіт та ознайомитись з графіками відключення світла в Полтавській області на 18 грудня.

З'явилися графіки відключення світла в Полтавській області на 19 грудня, це пов’язано із проведенням ремонтних робіт у різних населених пунктах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

Як зазначається у повідомленнях громад, фахівці АТ «Полтаваобленерго» виконуватимуть технічні роботи на електромережах, що тимчасово вплине на стабільність електропостачання.

У межах оприлюдненого графіка відключення світла в Полтавській області на 18 грудня окремим мешканцям доведеться готуватися до тривалих вимкнень, які можуть тривати до восьми годин.

У селі Мала Перещепина електроенергію відключатимуть з 8 до 17:00. Світла тимчасово не буде за переліком вулиць, визначених у графіку:

Зелена (б. 15, 23, 25),

Красносільська (б. 3, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 20, 24),

пров.Ламаний (б. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 18, 27),

Незалежності (б. 1 А, 3, 5),

пров.Степана Остапченка (б. 5),

Халтуріна (б. 1, 2, 4, 6, 7)

У той же часовий проміжок з 8 до 17 години не буде електрики у селі Руденківка за адресами:

Київська (б. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 16),

Лесі Українки (б. 3, 4, 5, 6, 7 а, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 23а),

Молодіжна1 (б. 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20),

Остапа Вишні (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 13, 13а, 15, 16, 17, 19, 19а),

Центральна (б. 23, 25, 27, 31, 33, 39, 39а, 41, 43, 45, 50а),

Шевченка (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),

Шкільна (б. 2, 4, 8, 10, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-а, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44)

Також знеструмлення планується у селі Варакути — там роботи триватимуть з 08:00 до 19:00 (11 годин поспіль), і обмеження діятимуть лише на окремих вулицях, про які громада попередила заздалегідь.

Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,

13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30),

13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30), Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19,

21, 23, 25, 27, 29, 31)

У населеному пункті Бондарі можливі відключення в цей же період — з 09:00 до 15:00. Електропостачання буде обмежене за конкретними адресами, що зазначені у повідомленні:

Балок (б. 48),

Лісова (б. 19, 26, 31, 32, 36, 37, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 181),

Мангеревщина (б. 39, 40, 41, 45, 46, 47, 52, 154),

Полона (б. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14),

Стрибулівка (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 ДАЧА, 11, 13, 14, 20а),

Центральна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 35ДАЧА, 123ПУСТ)

Крім того, у селі Курінька світло планово вимикатимуть з 09:00 до 15:00. Перелік вулиць, де відбуватимуться роботи, оприлюднено відповідно до графіка:

пров.Артюхи (б. 3, 4),

Новоселівська (б. 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56),

Підметянська (б. 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 34, 36),

Приудайська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),

Центральна (б. 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 29, 36, 38, 44, 53, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 80, 84, 88, 91, 92, 96, 101, 107, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117)

Місцева влада та енергетики закликають жителів врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Як дізнатися про відключення, якщо вони виникнуть:

Офіційний сайт «Полтаваобленерго»: Перевіряйте розділ з графіками відключень на офіційному сайті компанії.

Особистий кабінет: Інформація про графіки для вашої адреси буде доступна в Особистому кабінеті після реєстрації.

Viber та Telegram-канали: Підпишіться на офіційні канали «Полтаваобленерго», де публікують актуальні графіки. Для Viber є спеціальний чат-бот.

На сайтах своїх громад у розділах «Оголошення» чи «Новини».

