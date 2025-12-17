Жителей призывают учесть время проведения работ и ознакомиться с графиками отключения света в Полтавской области на 18 декабря.

Появились графики отключения света в Полтавской области на 19 декабря, что связано с проведением ремонтных работ в разных населенных пунктах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

Специалисты АО «Полтаваоблэнерго» будут выполнять технические работы на электросетях, что временно повлияет на стабильность электроснабжения.

В рамках обнародованного графика отключения света в Полтавской области на 18 декабря отдельным жителям придется готовиться к длительным отключениям, которые могут занять до восьми часов.

В селе Мала Перещепына электроэнергию будут отключать с 8 до 17:00. Света временно не будет по перечню улиц, определенных в графике:

Зелена (б. 15, 23, 25),

Красносильська (б. 3, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 20, 24),

пер.Ламаный (б. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 18, 27),

Незалежности (б. 1 А, 3, 5),

пер.Степана Остапченка (б. 5),

Халтурина (б. 1, 2, 4, 6, 7)

В то же время с 8 до 17 часов не будет электричества в селе Руденкивка по адресам:

Кыивська (б. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 16),

Леси Украинкы (б. 3, 4, 5, 6, 7 а, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 23а),

Молодижна1 (б. 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20),

Остапа Вышни (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 13, 13а, 15, 16, 17, 19, 19а),

Центральна (б. 23, 25, 27, 31, 33, 39, 39а, 41, 43, 45, 50а),

Шевченка (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),

Шкильна (б. 2, 4, 8, 10, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-а, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44)

Также обесточивание планируется в селе Варакуты – там работы будут продолжаться с 08:00 до 19:00 (11 часов подряд), и ограничения будут действовать только на отдельных улицах, о которых община предупредила заранее.

Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,

13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 2)

13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 2) Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21,

23, 25, 27, 29, 31)

В населенном пункте Бондари возможны отключения в этот же период с 09:00 до 15:00. Электроснабжение будет ограничено по конкретным адресам, указанным в сообщении:

Балок (б. 48),

Лисова (б. 19, 26, 31, 32, 36, 37, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 181),

Мангеревщына (б. 39, 40, 41, 45, 46, 47, 52, 154),

Полона (б. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14),

Стрыбуливка (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 ДАЧА, 11, 13, 14, 20а),

Центральна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 35ДАЧА, 123ПУСТ)

Кроме того, в селе Куринька свет будут планово выключать с 09:00 до 15:00. Перечень улиц, где будут проходить работы, обнародован в соответствии с графиком:

пер.Артюхи (б. 3, 4),

Новоселивська (б. 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56),

Пидметянська (б. 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 34, 36),

Прыудайська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),

Центральна (б. 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 29, 36, 38, 44, 53, 62, 63, 66, 67, 70, 74 88, 91, 92, 96, 101, 107, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117)

Местные власти и энергетики призывают жителей учесть время проведения работ и заранее подготовиться к временным неудобствам.

Как узнать об отключениях, если они возникнут:

Официальный сайт «Полтаваобленерго»: Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.

Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.

Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы «Полтаваобленерго», где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.

На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».

