Новый график движения транспорта в Полтаве предусматривает изменения для городского автобуса, вступивших в силу с начала декабря.

Новый график движения транспорта в Полтаве касается маршрута №32 «с. Вакуленци-с. Дублянщина-Центр», сообщает Politeka.

Как проинформировали в «Полтаваэлектроавтотрансе», новый график движения транспорта в Полтаве означает, что автобусы из центра (Дом связи) теперь отправляются в 6:05, 7:25, 8:55, 10:25, 11:50, а далее в 13:55, 15:40.

В вечерние часы отправление происходит в 17:55, 19:55, 21:05 и 22:20, когда маршрут завершается в депо. Отправка рейсов из села Вакуленцы предусмотрена в 6:40, 8:10, 9:40, 11:10, далее в 14:40, 16:00 и вечером в 17:15, 18:30, 20:35 и 21:45.

Кроме нового графика движения транспорта в Полтаве, произошли некоторые изменения в пригородных поездах. Из-за плановых ремонтных работ «Укрзализныця» временно отменяла курсирование поездов на участке Ромодан – Гребенка с 8 по 12 декабря.

В частности, речь шла о №6363, №6364, №6365 и №6366. А с 15 по 22 декабря изменено время курсирования некоторых рейсов: №6363 выезжает из Ромодана в 11:24 и прибывает в Гребенку в 13:11.

Также нововведения коснулись сообщения с Киевом через Гребенку. Пассажиры, планирующие поездки с 15 по 22 декабря, должны учесть новое расписание: №6811 Гребенка – Киев-Волынский отправляется в этот период в 11:17 и до конечных доезжает в 14:39.

А №6809 Яготин – Киев-Волынский уезжает в 11:37 и доезжает до конечной в 14:08. Эти изменения позволяют лучше планировать поездки и избегать задержек. Так что пассажирам советуют учитывать данную информацию, чтобы избежать недоразумений.

